Raccolta fondi per l'Ulss 2: ecco la lista degli acquisti di attrezzature già operative

Più di 1400 versamenti da parte di privati, società, associazioni, gruppi Facebook, piattaforme di crowdfounding, Pro loco, gruppi Alpini, gruppi sportivi, istituti di credito e cooperative sociali. Una lista del cuore lunghissima di chi ha aderito alla raccolta di fondi a sostegno delle iniziative dell’Ulss 2 Marca trevigiana per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Più di 1400 versamenti sul conto corrente IBAN IT47V0306909606100000160572 intestato ad Associazione “Per Mio Figlio” Onlus (con causale: emergenza Coronavirus).

“Se contiamo i gruppi coinvolti dobbiamo davvero pronunciare migliaia e migliaia di grazie alle tantissime persone che in questo momento hanno avuto lo slancio di donare alla propria comunità – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca generale – E grazie anche all’associazione Per Mio figlio per aver reagito nell’immediato per sostenerci e starci vicino. La lista di attrezzature finora acquistate fa ben capire l’importanza di questa raccolta e di tutte quelle in corso”. L’elenco delle attrezzature già acquistate, collaudate e rese operative è davvero importante:

- 3 letti attrezzati per il reparto di Terapia intensiva del Ca’ Foncello (Treviso).

- 1 sistema per videolaringoscopia c-mac per Terapia Intensiva del Ca’ Foncello (Treviso);

- n. 2 ecografi per Terapia Intensiva del Ca’ Foncello (Treviso);

- n. 21 pompe TCI con 7 rack per Terapia Intensiva del Ca’ Foncello (Treviso)

- n.1 sistema glidescope Verathon - TI Treviso

- n. 2 colonne videobroncoscopiche TI Treviso

- n.1 fibroscopio pediatrico Chirurgia Pediatrica (Treviso);

- n. 4 sistemi MYAirvo: uno per Rianimazione Oderzo; due per Rianimazione Vittorio veneto e uno per Pneumologia Treviso;

- n. 450 broncoscopi monouso completi di 10 visori per Pneumologia Treviso, Montebelluna e Vittorio V.to; TI Treviso, Montebelluna, Conegliano e Vittorio V.to.

- n. 30.000 mascherine ad oggi consegnate

Già ordinate e in attesa di consegna: 150.000 mascherine e 30.000 fp2, 10.000 camici e 10.000 occhiali. Merci oggi a Malpensa e in partenza per Treviso. Si stanno ordinando altre 500 mila mascherine.