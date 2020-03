Coronavirus, a Castelfranco rete sociale per aiutare le persone più deboli

In queste giornate di emergenza, l‘Ufficio Servizi sociali sta ponendo la massima attenzione alle fasce più deboli della popolazione, ad anziani soli e persone indigenti. Con l’obiettivo di coordinare gli interventi, in un piano di comunicazione omogeneo che possa dare rapide risposte alle numerose richieste, l’Assessorato ha messo in rete i vari attori del Territorio, contando oltremodo sulla capillare presenza delle diverse associazioni attive nelle Frazioni e Quartieri quali vere sentinelle.

Tra gli interventi posti in essere, le diverse farmacie della città si sono attivate per dare un supporto alle persone con disabilità, anziani e con fragilità che possono usufruire del servizio gratuito di consegna di farmaci a domicilio secondo le diverse indicazioni. Consegna a domicilio anche per la spesa attraverso alcuni esercizi commerciali. L’assessorato invita, oltremodo, eventuali ed ulteriori attività che intendono proporre i propri servizi, a prendere contatto con l’Ufficio Servizi sociali per accordi ed un’opportuna valutazione. In queste settimane di residenza forzata è disponibile il servizio di supporto telefonico con assistenza tecnica e consegna di pasti a domicilio, il tutto tramite assistenti domiciliari dei Servizi Sociali. Supporto telefonico anche con l’aiuto psicologico attraverso i volontari di Telefono Amico e con un numero verde aperto dalla Regione Veneto attivo H24 7/7. La Caritas Parrocchiale ha infine attivato una serie di servizi a favore delle persone più vulnerabili ed in gravi difficoltà economiche.

«Nell’emergenza – spiega l’assessore al Sociale, Sandra Piva – la nostra attenzione è orientata alle molte persone in difficoltà che, più che mai, si sentono sole ed abbandonate, faticando a trovare anche semplici risposte. Abbiamo reso disponibili una serie di servizi grazie alla capillare rete di Associazioni ed Enti presenti a Castelfranco Veneto. Ritengo però fondamentale il rapporto di vicinato, la telefonata che ognuno di noi può fare per sapere lo stato di salute ed eventuali necessità del vicino di casa, segnalandoci le situazioni più problematiche nel pieno spirito di una Comunità unita e solidale». Aggiornamenti e nuovi servizi verranno resi noti attraverso il sito web del Comune, le pagine social e materiale informativo realizzato e distribuito dagli Uffici comunali competenti.