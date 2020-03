Allarme Coronavirus a Valdobbiadene, rinviate le prossime Mostre del Prosecco

Il Coronavirus non dà pace agli eventi in programma nella Marca. "In conformità all'attuale emergenza sanitaria e ai relativi decretri ministeriali siamo costretti con nostro rammarico a sospendere la Mostra del Valdobbiadene e Cartizze DOCG 2020. Vi comunicheremo non appena possibile le eventuali nuove date". Con questo breve post su Facebook nella giornata di venerdì la Pro Loco di Santo Stefano di Valdobbiadene ha comunicato l'annullamento della locale 51esima mostra del Valdobbiadene e Cartizze docg in programma dal 14 al 23 marzo che avrebbe inaugurato l'edizione 2020 della Primavera del Prosecco.

Sulla stessa linea d'onda anche la Pro Loco di San Martino che ha rinviato, a data da destinarsi, la 64esima mostra del Valdobbiadene docg, la più antica del territorio che avrebbe dovuto tenersi dal 21 marzo al 13 aprile: "Dopo una riunione straordinaria del Consiglio Pro Loco Col San Martino, con grande rammarico, date le circostanze, siamo costretti a sospendere la 64esima Mostra del Valdobbiadene DOCG a data da destinarsi. Sarà nostro compito tenervi aggiornati. Siamo positivi e confidiamo nel potervi accogliere al più presto!".