Coronavirus, negativi i tamponi alle Opere Pie d’Onigo: nessun contagio registrato

Nella giornata di giovedì sono pervenuti i dati aggiornati sulla situazione attuale in merito allo stato di prevenzione e controllo dell’infezione da Coronavirus all’interno delle strutture delle Opere Pie d’Onigo a Pederobba. Le risultanze dei tamponi, fortunatamente, non riportano alcun caso di positività a Covid-19 tra gli ospiti e il personale. «Tutti i test rapidi e/o tamponi naso-faringei a cui sono stati sottoposti nei giorni scorsi i nostri ospiti, dipendenti e collaboratori, per il controllo da contagio Covid-19, sono risultati negativi. Restano però comunque ancora attive tutte le restrizioni di sicurezza in vigore dallo scorso 23 febbraio - fanno sapere dalla dirigenza delle struttura - Ricordiamo poi a tutti che è attivo il servizio di videochiamata che va concordato con l’educatore del nucleo di appartenenza del proprio caro. Infine, da venerdì e fino alla fine dell’emergenza, ogni lunedì e giovedì sera sarà pubblicato un bollettino informativo per entrambe le strutture dell’Ente Opere Pie d’Onigo, fatte salve informazioni urgenti».

