Coronavirus a Sernaglia: previste la pulizia dei cimiteri e la messa in streaming

In questi giorni difficili per tutta la comunità, resi ancora più duri dall'impossibilità di recarsi nei cimiteri – come prescritto dal Ministero della Salute al fine di impedire occasioni di contagio da Coronavirus dovute ad assembramenti di visitatori – l'Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia, in occasione della Santa Pasqua, ha avviato un’iniziativa che vuole al tempo stesso rappresentare la vicinanza del Comune ai defunti e alle loro famiglie e garantire il decoro dei camposanti sernagliesi. «L’Amministrazione, con il prezioso contributo di alcuni consiglieri comunali, volontari e del personale comunale addetto, sta rafforzando la manutenzione dei cimiteri eseguendo pulizie generali e rimuovendo le sfioriture in modo che ogni camposanto abbia un aspetto ordinato e dignitoso. Vengono inoltre lasciati ramoscelli di ulivo come simboli pasquali» ha dichiarato il sindaco.

«Il giorno di Pasqua, al termine della Santa Messa delle ore 10, mi recherò insieme al nostro parroco don Mirko Dalla Torre nei cimiteri del paese per recitare insieme una preghiera e per assistere alla benedizione da parte di don Mirko. Nel rispetto delle normative vigenti, l'accesso alla messa e ai cimiteri sarà consentito solo a sindaco e parroco che, come le persone impegnate in questi giorni nelle pulizie dei cimiteri stessi, garantiranno il rispetto delle misure di sicurezza, dal distanziamento sociale all'uso di mascherine e guanti. Sia la celebrazione religiosa sia le visite ai camposanti saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Sernaglia della Battaglia e di don Mirko ("Mirko Circo"). Colgo l’occasione per rinnovarvi l’invito a continuare a rimanere a casa fino a quando le autorità lo riterranno indispensabile per sconfiggere il virus, e per augurarvi una serena Pasqua, con la certezza che con l’aiuto di tutti torneremo alla normalità in tempi ragionevoli».

