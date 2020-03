Coronavirus, gara di solidarietà a supporto degli ospedali trevigiani

E’ scattata una grande gara di solidarietà a supporto degli ospedali dell’Ulss 2 che si trovano ad affrontare l’emergenza coronavirus. Tra i primi ad aderire alla raccolta fondi, avviata ieri dall’Associazione “Per Mio Figlio” Onlus in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, due noti imprenditori della Marca: Fabio De Longhi (foto qui in basso), titolare dell’omonima azienda e Roberto Grigolin, a capo di Superbeton Spa. Il primo ha donato 100 mila euro, il secondo 40mila.

«A loro, così come a tutti coloro che in questi giorni difficili ci stanno facendo sentire una grande vicinanza – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – va, anche a nome di tutto il personale, un ringraziamento di cuore. Il loro supporto economico è molto importante, perché ci permette di acquistare in tempi brevi apparecchiature e dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli già in dotazione; altrettanto importante è sentire l’affetto, la vicinanza, il supporto del nostro territorio in un momento estremamente impegnativo per tutto il nostro sistema sanitario, che vede il nostro personale in prima linea con encomiabile generosità, disponibilità e umanità, oltre che estrema competenza».

Da ieri sul conto corrente dell’Associazione Per Mio Figlio Onlus stanno transitando tantissime donazioni di semplici cittadini, ognuno fa la propria parte e diverse raccolte di crowdfunding online stanno convogliando nell’iniziativa istituzionale dell’Ulss 2. Si ricorda che per i versamenti, effettuabili anche in modalità home banking, va utilizzato il conto corrente IT47V0306909606100000160572, intestato ad Associazione “Per Mio Figlio” Onlus, causale: emergenza Coronavirus. I fondi raccolti saranno tutti destinati all’acquisto di apparecchiature e materiali utili a far fronte all’attuale emergenza.