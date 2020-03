Coronavirus: consegna gratuita per i trevigiani che fanno la spesa online

Il Gruppo Crai per far fronte all'emergenza Coronavirus ed essere concretamente vicino al territorio in cui opera, consegnerà a tutti la spesa online a casa gratuitamente fino al 3 aprile per tutti coloro che faranno la spesa online (spesa possibile a partire da 30 euro) in 34 negozi Crai presenti a Treviso e provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio sarà erogato attraverso il sito di spesa online www.craispesaonline.it (in tutti i comuni dove è attivo il servizio di consegna a domicilio di Crai Spesa Online). Inoltre, per i territori coperti dal servizio di Crai Spesa Online, è possibile effettuare anche gli ordini telefonicamente chiamando al numero verde 800550088. Crai Secom Spa - Realtà di spicco nel settore della Distribuzione moderna, Crai è uno dei pochi marchi storici italiani tuttora attivi a livello nazionale. Presente con i suoi supermercati, superette e negozi alimentari in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dalla Calabria al Veneto, conta su una rete di oltre 3.200 punti vendita. La sua nuova formula distributiva multicanale copre due grandi filoni distinti: oltre al canale alimentare (65%), il 35% dei punti vendita sono specializzati nella distribuzione di prodotti drug/toiletries (igiene per la casa e la persona), facendo del Gruppo Crai il secondo operatore del settore in Italia. Crai è attiva anche nel canale e-commerce attraverso Crai Spesa Online.