La musica ai tempi del Coronavirus: successo per gli streaming live di DumpRadio

Tutto il resto si ferma, ma la musica non scompare. Si sta rivelando un successo l'iniziativa "DumpRadio": con il locale della galleria Bailo chiuso per le misure anti-coronavirus, il Dump da più di due settimane propone dei live streaming di dj-set o mix realizzati dai deejay che abitualmente animano il locale del centro trevigiano. Ogni mattina una playlist, ogni sera un live o una selecta a opera degli artisti della consolle per accompagnare i video-aperitivi o le serate di relax sul divano. Ebbene, sinora sono oltre 5.000 le visualizzazioni dei djset registrate dai social del Dump, che mette in campo una tripla azione da Facebook a Instagram passando per lo streaming di Twitch. In totale, sono 35.000 i minuti di musica ascoltati dai trevigiani (e, probabilmente, non solo) che hanno potuto godersi un po' di musica e ballare da casa, rigorosamente col proprio nucleo famigliare, addolcendo per qualche ora l'impossibilità di uscire o frequentare concerti e serate.

Sinora DumpRadio ha visto in streaming Dan Delgago, Flick To Kick, Sandro Eazy, Paolo Spilly, VeriDiSquo, Origami, The Pitch, Alex Romano, Teste Scalze, Enrico Sist, Ale Vigneri, Alex Paone, Boogaloo Robert, Giorgio Ricci e Diego Merletto, Luca Carnifull, Roger Ramone...e sono in arrivo Mr Shoe, Star on 45, Fabio Gerbino e moltri altri.

“Siamo davvero felici e anche stupiti per la risposta del pubblico – raccontano i titolari del Dump – l'affetto dimostrato dal pubblico per i nostri dj è stato davvero travolgente e ogni sera siamo felici di poter regalare un po' di musica nel momento in cui tutti siamo chiusi in casa. Confidiamo che preso si possa tornare a fare festa insieme, ma nel frattempo rispettiamo la normativa al motto di #iorestoacasa. Ma la musica non si ferma, #dumpradio continua ancora. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e i dj che offrono la possibilità di ascoltare un live o un loro mix esclusivo. E ora proveremo anche con i concertini dal salotto”.