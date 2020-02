Supermercati presi d'assalto nella Marca: code infinite alle casse

Nessun caso di Coronavirus in provincia di Treviso ma, da domenica 23 febbraio, i supermercati della Marca stanno vivendo un vero e proprio assalto da parte di centinaia di cittadini arrivati con la paura di restare senza provviste in caso di un'eventuale chiusura dei supermercati o di una quarantena forzata. Già dal pomeriggio di ieri la situazione è diventata critica in molti market con decine di persone tra gli scaffali e code di diversi minuti alle casse. Non solo a Treviso città ma in tutta la provincia la situazione è degenerata.

Parcheggi pieni, gente ammassata tra gli scaffali, corsa al maggior numero di provviste per evitare di tornare una seconda volta almeno fino a domenica 1 marzo, termine del periodo di chiusura generale imposto dall'ordinanza veneta. In coda alle casse molti clienti sostengono di essere rimasti in attesa per oltre un quarto d'ora prima di poter pagare. I clienti in coda lungo gli scaffali impedivano agli altri di prendere i prodotti creando una situazione di caos generale estesa anche ai parcheggi dove è iniziata la corsa ai posti liberi. I commessi sono stati messi a dura prova per l'ondata di gente arrivata nelle ultime ore e sui social sono in molti a chiedersi perché scuole ed eventi siano stati chiusi e annullati lasciando però aperti bar e supermercati o centri commerciali portando centinaia di persone a radunarsi in spazi stretti aumentando in questo modo il rischio di trasmissione del virus.