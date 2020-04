Coronavirus, nei supermercati Crai arriva il 10% di sconto sui buoni spesa del Governo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Gruppo CRAI ha aderito al suggerimento del Governo ed applicherà un extra sconto del 10% sugli acquisti effettuati con i buoni spesa che verranno distribuiti dai Comuni. Inoltre, la società comunica che è sempre possibile effettuare la spesa online con l'app mobile.

COME FUNZIONA LA SPESA ONLINE?

- trova il tuo negozio CRAI di fiducia o seleziona il punto vendita più vicino, fra gli oltre 148 punti vendita che hanno aderito alla spesa online;

- scegli fra la consegna a domicilio o il ritiro della tua spesa nel punto vendita selezionato;

- inserisci gli articoli nel carrello e procedi al checkout.

Semplice, vero? Con la spesa via app puoi dire finalmente addio a tutte le fastidiose perdite di tempo e agli inconvenienti: puoi evitare il traffico, e alla fatica di trasportare la tua spesa fino a casa! Ritiro in negozio o consegna a domicilio? Scegli tu! Con CRAI Spesa Online puoi decidere la modalità di ricezione della spesa volta per volta, a seconda delle tue esigenze, sfruttando al massimo la comodità che il servizio di spesa online ti concede. Se scegli il ritiro nel punto vendita, ti basterà selezionare la fascia oraria in cui andrai a prendere i tuoi acquisti, e li troverai pronti per il ritiro nel punto vendita da te indicato Con la consegna a domicilio, avrai la possibilità di decidere in quale fascia oraria la tua spesa verrà consegnata all’indirizzo che hai segnalato in fase di registrazione.