Tagliariol colpito da Covid-19? Arriva la smentita: «Non sono mai stato testato»

Matteo Tagliariol, schermidore trevigiano di 37 anni, medaglia d'oro ai giochi olimpici di Pechino 2008 nella spada, potrebbe essere stato colpito dal Coronavirus. A riferire questa circostanza era stato lo stesso atleta in forza all'aereonautica militare italiana: dopo i mondiali militari di scherma (si sono svolti a fine ottobre) di Wuhan, in Cina, città simbolo dell'emergenza, lo spadista è stato colpito da una forma influenzale particolarmente aggressiva che ha colpito poi anche la compagna e il figlio piccolo. Dopo tre settimane di cure è arrivata la guarigione. Il sospetto che si sia trattato di un caso di Coronavirus è stata forte ma, a detta dello stesso Tagliariol, non vi è nessuna certezza. L'atleta non è stato infatti ancora sottoposto a nessun test. Ieri, mercoledì, il 37enne si è espresso con un video sulla sua pagina Instagram, chiarendo l'equivoco.