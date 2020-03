Caso sospetto di Coronavirus: treno bloccato a Udine, era passato per Treviso

Viaggiava sul treno Venezia–Trieste con sintomi da Coronavirus che hanno allertato gli altri passeggeri. Per questo una signora proveniente dalla provincia di Lodi, in Lombardia (uno dei centri più esposti all'infezione), è stata fatta scendere alla stazione di Udine e trasportata con ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti.

La donna si trova quindi al Santa Maria della Misericordia per ulteriori verifiche e per comprendere se i malori accusati possano essere collegati al Covid 19 o ad altri fattori. Il resto dei passeggeri, 13 unità, è stato fatto scendere per proseguire il proprio viaggio su un altro convoglio. Saranno in caso richiamati per controlli se la donna risultasse positiva ai controlli.

La circolazione

Le carrozze del convoglio fermato sono state mandate al lavaggio per la sanificazione. Il treno regionale 2450 partito da Venezia alle 12.01 ed era passato per le stazioni di Mogliano Veneto alle 12.21, Treviso alle 12.30 e Conegliano alle 12.50. Il convoglio è arrivato a Udine in perfetto orario alle 13.51. Avrebbe dovuto proseguire per Trieste dove era atteso alle 15.02 ma l'intervento del personale medico ha fermato la corsa del mezzo. In questo momento la circolazione ferroviaria è regolare.