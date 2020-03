Coronavirus, Trevignano inizia la distribuzione delle mascherine della Regione

Il Comune di Trevignano, nella serata di domenica, ha comunicato che l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, sta organizzando la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Veneto. Al momento sono arrivate a Trevignano 2 mila mascherine, a fronte di una popolazione complessiva di circa 10.800 abitanti. "Da quanto ci è stato comunicato - affera il sindaco - le rimanenti arriveranno nella misura di circa mille al giorno. Quindi la distribuzione inizierà luendì e terminerà tra una decina di giorni. I volontari della protezione civile consegneranno una mascherina per ogni residente, passando casa per casa". Si tratta di mascherine filtra-batteri monouso in tessuto non tessuto che, come espressamente indicato nel vademecum regionale per la loro distribuzione:

a) non sono da considerare presidi medici;

b) mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo l'obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone;

c) sono strettamente personali e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare;

d) non sono lavabili.

Non trattandosi di Dispositivi di Protezione Individuali, non sono adatte agli scopi lavorativi. Il Comune ha inoltre affermato che il Ministero della Salute e il Ministero dell'Interno hanno emanato, nel pomeriggiodi domenica, un'ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute. Le disposizioni sono in vigore già a partire dal domenica 22 marzo.

