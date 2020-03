Coronavirus a Treviso, undici nuovi casi di contagio e due decessi

In relazione all’ultimo bollettino di aggiornamento sul coronavirus divulgato da Azienda Zero, l’Ulss 2 precisa che: gli 11 nuovi positivi registrati dal “cluster Treviso” sono riferiti a 4 pazienti ricoverati in Malattie Infettive e a 7 persone collocate in isolamento territoriale (sei anziani con gravi problematiche di salute ospiti di Centri Servizi, una persona in isolamento domiciliare). «I due nuovi decessi -sottolinea l'Ulss 2 in una nota- sono stati registrati non per Covid-19 ma in pazienti anziani con Covid-19». Si tratta di una donna di 97 anni e di un uomo di 83 anni, entrambi con pluripatologie.

Il decesso inserito nella colonna “deceduto per altre cause” è riferito al paziente che era stato ricoverato in Utic, deceduto per problematiche cardiologiche e risultato positivo al Covid-19. In Terapia Intensiva è attualmente ricoverato un paziente di 47 anni, le cui condizioni vengono definite “discrete” dai medici del Ca’ Foncello. Tutta la casistica riportata, incluso il paziente ricoverato in Terapia Intensiva, afferisce al focolaio infettivo della Geriatria, focolaio sul quale l’Azienda sta intervenendo con decisione mediante progressive dimissioni, con conseguente bonifica completa del reparto. Per quanto riguarda i Centri Servizi l’Ulss 2 ha messo a punto e condiviso con le strutture i protocolli relativi a tematiche quali effettuazione dei tamponi, gestione di eventuali casi positivi, regolamentazione delle visite.