Scendono a 40 i ricoverati in terapia intensiva nella Marca, salgono a 159 i decessi

Il contagio da Coronavirus in provincia di Treviso continua, seppur lentamente, ad allentare la sua morsa. Nell'ultimo bollettino emesso oggi, giorno di Pasqua, da Azienda Zero, i contagiati nella Marca sono attualmente 1.431, con un aumento lieve rispetto a ieri (+5 positività al tampone). Diminuisce anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono attualmente 40 con 17 ricoveri al Ca' Foncello, 7 a Montebelluna, 6 a Oderzo e Conegliano, 4 a Vittorio Veneto. I pazienti ricoverati in area non critica negli ospedali della provincia sono così suddivisi: 67 a Vittorio Veneto, 66 a Treviso, 44 al San Camillo, 18 a Montebelluna, 9 a Oderzo, 1 a Motta di LIvenza.

