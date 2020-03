Coronavirus, più di 700 i contagiati nella Marca, 36 ricoverati in terapia intensiva

I contagiati da Coronavirus in provincia di Treviso sono in netto aumento e sono giunti a quota 719, 49 in più rispetto all'ultimo bollettino emesso ieri da Azienda Zero. Preoccupa la situazione dei ricoverati in terapia intensiva che sono ad ora 36: 21 a Treviso, 11 a Conegliano e 4 a Montebelluna. Fortunatamente il conteggio delle vittime in provincia di Treviso si è arrestato, per ora, a 53, ma aumentano nettamente i ricoveri negli ospedali di pazienti positivi al Coronavirus ma non in gravi condizioni: sono 92 al Ca' Foncello, 38 a Conegliano, 24 a Vittorio Veneto, 5 a Castelfranco e 3 a Montebelluna.

In Veneto i contagiati sono complessivamente 4.031 (+280) con un'impennata in provincia di Venezia (+73), Verona (+66), Vicenza (+63) mentre rallenta Padova (+42). 12.432 le persone in isolamento domiciliare, tra cui 1.685 trevigiani. I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono stati 63 in provincia di Treviso,