Coronavirus, c'è la prima vittima a Treviso: è una donna di 76 anni

C'è la prima vittima a causa del coronavirus a Treviso. Lo rende noto la Regione Veneto. Si tratta di una donna di 76 anni, con importanti patologie pregresse. Oggi, in seguito a un peggioramento della sintomatologia respiratoria, l'anziana è stata sottoposta al test dai sanitari del reparto malattie infettive dell'ospedale di Treviso risultando positiva. Dopo il ricovero in rianimazione, in serata si è verificato il decesso.