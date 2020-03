Coronavirus, runner nel mirino: fotografati e messi alla gogna su Facebook

L'ultima triste moda che si sta diffondendo sempre più sui social, in questi giorni di isolamento per contenere il contagio del Coronavirus, è quella di dileggiare runner o podisti, talvolta addirittura fotografandoli a loro insaputa e pubblicando le loro foto su Facebook. Episodi di grave inciviltà come questi si stanno moltiplicando in numerosi gruppi della provincia di Treviso mentre il numero di post contro gli amanti della corsa sono decine e decine. Tralasciando la condotta illegale di chi compie questo tipo di azioni (rischia infatti una denuncia per una serie di reati), è giusto mettere un punto sulla materia: l'attività all'aria aperta, attualmente è consentita, almeno fino a quando il Governo ci dirà che è espressamente vietata.

Aldilà di inviti, appelli, più o meno urlati, basta agire seguendo la luce della legge e quella del buon senso. Runner e podisti, correndo in zone verdi, in totale solitudine, non provocano in nessun modo la diffusione del coronavirus, diversamente da chi passeggia in gruppo la domenica mattina tra decine di altre persone. E' più probabile che il contagio si diffonda maggiormente da chi esce ogni giorno per andare a fare la spesa (i supermercati sono sempre gremiti in questi giorni) o chi è costretto a lavorare, nelle fabbriche e in altri posti di lavoro, dove a volte è davvero difficile mantenere le distanze di sicurezza. Certo, molti diranno che correre è un'attività futile ma è altrettanto vero che tra quelle consentite non è certamente la più pericolosa o maggiore fonte di contagio. Tornando ai tanti odiatori che si stanno moltiplicando su Facebook, consigliamo loro un buon metodo per non vedere la gente in giro, correre o camminare: rimanere a casa. Pare scientificamente provato che è impossibile vederli se si rimane tra le mura domestiche, senza magari piantonare finestre e terrazzi come cecchini.

Personalmente stamattina, poco dopo le 8, sono uscito a correre (come sono costretto a fare da quando le palestre sono state chiuse, così come i campi da calcetto), favorito dal trovarmi in una zona vicina alla campagna che circonda Treviso: partendo da casa mi sono spinto per tre chilometri nei campi per poi fare ritorno a casa. Una sgambata di poco più di mezz'ora nel silenzio delle strade deserte. Ho incontrato lungo il mio tragitto solo due persone (a spasso con il cane) oltre ad alcune auto, molte meno rispetto solo a due giorni fa. L'impressione è che i cittadini, per la stragrande maggioranza, stanno rispettando le regole e agiscono nel buon senso.