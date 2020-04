Coronavirus, sindaci dei capoluoghi del Veneto in videoconferenza

Sinergia tra i sindaci delle Città capoluogo di Provincia del Veneto per affrontare l’emergenza Coronavirus e condividere iniziative per il rilancio. Nella tarda mattinata di martedì i primi cittadini Mario Conte (Treviso), Luigi Brugnaro (Venezia), Sergio Giordani (Padova), Federico Sboarina (Verona), Francesco Rucco (Vicenza), Jacopo Massaro (Belluno), Edoardo Gaffeo (Rovigo) si sono riuniti in videoconferenza per raccogliere le istanze dei rispettivi territori e impostare una strategia comune per la ripartenza.

L’appuntamento in videoconferenza sarà settimanale e servirà in un primo momento per fare il punto sulle misure adottate, anche con ordinanze sindacali, per arginare il contagio e successivamente per costituire una vera e propria sala operativa per definire strategie trasversali per il “dopo Coronavirus”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nella prima videoconferenza abbiamo fatto il punto della situazione e pianificato i contenuti dei prossimi incontri -le parole del sindaco Mario Conte- È fondamentale che, tra i primi cittadini delle Città capoluogo di Provincia, ci sia unione di intenti e la volontà di condividere una strategia che faccia il bene dell’intero territorio. In questa fase è importante anche confrontarci sulle ordinanze adottate o da adottare oltreché sulle iniziative e sui provvedimenti per aiutare famiglie e attività produttive»