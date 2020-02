Ulss 2: nessun caso di Coronavirus nella Marca

L’Ulss 2 precisa che ad ora nessun caso di nuova positività al Coronavirus riguarda l’ambito trevigiano. La persona che, a livello nazionale, é stata attribuita stamane come caso a Treviso, risultando residente nel capoluogo della Marca, appartiene in realtà al cluster di casi di Vo’ Euganeo, Comune in cui è domiciliata.

L’Azienda Ospedaliera di Padova ha intanto provveduto alla prima dimissione protetta di una paziente, ricoverata dopo che è stata riscontrata positiva al Coronavirus. La signora è stata accolta dalla struttura sanitaria il 23 febbraio con link epidemiologico “contatto presso locale pubblico – Comune di Vò”. La diagnosi certificata dai sanitari è: “Infezione da Sars – CoV-2, verosimilmente pregressa, asintomatica”. La paziente aveva presentato una sola puntata febbrile il 18 febbraio scorso ed era risultata positiva al tampone, effettuato il 22 successivo. Poiché durante il ricovero la signora è stata asintomatica e vive in abitazione singola, sono già stati attivati i servizi territoriali competenti per l’attivazione dell’isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni con inizio considerato dal 22 febbraio.