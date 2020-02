Coronavirus, tende attrezzate all'esterno degli ospedali della Marca

Nelle aree adiacenti ai Pronto Soccorso degli Ospedali di Treviso, Castelfranco, Montebelluna e Vittorio Veneto è in fase completamento in queste ore l’allestimento delle tende della Protezione Civile regionale. Domani verranno posizionate anche presso gli Ospedali di Conegliano e di Oderzo. Nelle Aziende Sanitarie del Veneto verrà allestito un totale di 56 tende. Le tende vengono montate in via preventiva e saranno utilizzate nel caso si verificassero situazioni che richiedano un percorso di screening e triage rapido, separato da altri utenti, nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus.