Operative le tende all'esterno dell'ospedale Ca' Foncello

Tende per il pre-triage fuori dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso: sono operative da oggi, lunedì. La Protezione Civile nei giorni scorsi aveva allestito una tensostruttura esterna dedicata ai casi sospetti di coronavirus, in modo da limitare i rischi di contagio, e riorganizzare i percorsi ospedalieri. Le persone da oggi saranno valutate da operatori della Protezione Civile coadiuvati da un operatore sanitario per un primo screening. Quelle con sintomatologia sospetta (tosse, febbre e difficoltà respiratorie) salteranno il triage del pronto soccorso e seguiranno un percorso per la loro messa in sicurezza. Gli altri potranno accedere normalmente al triage del pronto soccorso. Le tende per il triage infettivologico sono una delle disposizioni dell’Unità di crisi della Protezione civile.

Settimana del glaucoma, screening sospesi

Le attività di screening previste per la settimana mondiale del glaucoma previste per mercoledì 11 marzo all'ospedale San Valentino di Montebelluna e venerdì 13 marzo al San Giacomo di Castelfranco Veneto sono state sospese. Sospesa anche l’iniziativa “Parto con Te”, organizzata dall’Uoc di ginecologia ostetricia di Montebelluna, che avrebbe dovuto tenersi il 13 marzo. Iniziativa che essendo programmata per ogni secondo venerdì del mese sarà attiva, salvo diverse disposizioni, nel mese di aprile.