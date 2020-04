Coronavirus: in Pediatria ai Castelfranco arrivano tanti dolci pensieri pasquali

Tantissimi dolci pensieri per la pediatria del San Giacomo. Venerdì mattina gli splendidi e simpaticissimi clown dell’associazione Acquerò onlus si sono recati nel reparto dell'ospedale di Castelfranco Veneto, diretto dal dr. Francesco Oteri e coordinato da Marina Berton, per donare ai piccoli degenti delle uova pasquali. Lo stesso splendido pensiero lo hanno avuto anche la Cartiera Burgo di Villorba, il supermercato Market di Loria e il supermercato Famila di Vedelago: entrambi questi ultimi hanno donato all'ospedale delle uova pasquali di 10 Kg. Doni e grande cuore anche da parte della Fraccaro Dolciaria di Castelfranco Veneto che ha donato diversi prodotti dolciari, ben 270 colombe, sia per i bambini degenti in pediatria che per i reparti maggiormente coinvolti nell'emergenza. Il cuore non ha mancato di ispirare una donazione anche al gruppo promotori finanziari della Mediolanum di Castelfranco Veneto che hanno portato al San Giacomo 54 colombe e alla Pasticceria Zizola di Resana.

