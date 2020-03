Coronavirus, il focolaio di Treviso è il più numeroso del Veneto

Sono saliti a 407 i casi positivi al coronavirus in Veneto, + 21 rispetto a ieri. Di questi, 116 sono ricoverati negli ospedali e 24 di loro sono in terapia intensiva. 14 sono i pazienti dimessi dal 21 febbraio, 7 i deceduti. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto che alla nostra redazione, misteriosamente, non viene inviato come diversamente avviene con tutte le redazioni del Veneto. E' grazie alla gentilezza di alcuni colleghi che riusciamo a riportare questa informazione. Sono 96 nella provincia di Treviso, 90 a Vo', 69 in provincia di Padova esclusi Vo' e Limena.