Coronavirus a Vittorio Veneto: iniziata la distribuzione dei buoni spesa

A Vittorio Veneto marcia a pieno regime la macchina dell’assistenza alle persone in difficoltà a causa del Coronavirus. Giovedì è infatti partita la distribuzione dei buoni acquisto che, come spiega l’Assessore al Sociale Antonella Caldart, «I nostri volontari, che ringrazio, hanno consegnato a casa in mattinata alle prime ottanta famiglie che ne avevano fatto richiesta. È importante ricordare che i buoni verranno consegnati soltanto a domicilio e non con altre modalità. Attualmente abbiamo una squadra di quattro volontari che si sta occupando di recapitarli presso le abitazioni dei richiedenti e le domande giunte agli uffici del Comune sono, al momento, 135».

Ma dove sarà possibile utilizzare i buoni acquisto? «I cittadini possono consultare sul sito del comune - all’indirizzo www.comune.vittorio-veneto.tv.it - l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e presso i quali sarà possibile impiegare i buoni che stiamo distribuendo. Troveranno in evidenza un link con la dicitura ‘’Buono spesa. Dove spendere i Buoni Spesa’’, che permette di consultare la lista dei negozi partecipanti». Chi non avesse ancora presentato domanda per l’ottenimento dei buoni acquisto può farlo sempre collegandosi al sito del comune e cliccando il link ‘’Buoni spesa per i cittadini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.