Coronavirus: lezioni, musei, cinema ed eventi fermi fino all'8 marzo

L'ordinanza ufficiale è attesa per la serata di sabato 29 febbraio ma sembra ormai ufficiale che, per tutta la prima settimana di marzo, le lezioni nelle scuole del Veneto resteranno sospese mentre: musei, cinema e teatri resteranno chiusi e i grandi eventi saranno cancellati.

Luca Zaia, Governatore del Veneto, fa il punto della situazione in attesa dell'ordinanza ufficiale da inserire in Gazzetta ufficiale entro stasera. Le lezioni nelle scuole di Veneto, Emilia e Lombardia non si terranno come anticipato nel pomeriggio dal Governatore dell'Emilia Romagna. Le scuole però non saranno chiuse. Solo le lezioni degli studenti saranno sospese ma il personale didattico sarà chiamato a essere presente negli istituti. Per ora la grande preoccupazione arriva dal settore dell'economia e dello spettacolo, messi in ginocchio da un'altra settimana di chiusure forzate. Fino a domenica 8 marzo musei, cinema e teatri resteranno chiusi mentre i grandi eventi saranno annullati. Restano da chiarire quali saranno le nuove norme da adottare in fatto di salute e prevenzione (distanza minima, regole negli ospedali e via dicendo) oltre alla necessità di capire se le zone rosse del Veneto resteranno tali per un'altra settimana oppure l'isolamento verrà interrotto. Tutte decisioni che devono essere prese dal Governo. Per adesso si resta in attesa dell'ordinanza ufficiale ma le parole del Governatore (che potete ascoltare qui sotto) sono piuttosto chiare a riguardo: