Coronavirus, Zaia: «Il virus arrivato dall'estero è molto più contagioso»

«In Veneto la situazione Coronavirus è del tutto sotto controllo». Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha tenuto un nuovo punto stampa per l'emergenza Coronavirus nella giornata di lunedì 13 luglio.

«Il ceppo di virus presente oggi in Veneto è meno virulento rispetto ai mesi scorsi ma c'è un nuovo fenomeno: i focolai domestici autoctoni non sono un problema, ci preoccupano però i ceppi di virus portati dall'estero. Abbiamo intensificato i controlli: gli ultimi casi registrati in Veneto sono arrivati da: Serbia, Cina, Kosovo, Moldavia e Congo. Questi nuovi casi hanno fatto registrare un abbassamento dell'età media dei contagiati dopo che gli anziani sono stati messi in sicurezza. Abbiamo fatto sequenziare iI virus tra le quattro persone tornate dalla Serbia: era diverso dal ceppo presente in Veneto ed era molto più contagioso di quello veneto. Ora il virus l'abbiamo isolato ma resta una mutazione ancora sconosciuta sotto molti aspetti ai medici della nostra Regione. Il virus proveniente da Paesi stranieri è dunque un problema a cui dobbiamo stare molto attenti. Dopo Wuhan e la Corea il Veneto è stata una delle prime regioni al Mondo ad avere il virus quindi se oggi altri Paesi stranieri continuano a registrare nuovi casi è probabilmente perché da loro il Covid è arrivato più tardi» ha precisato Zaia. Sotto controllo anche la situazione alla casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo.

La presenza del dottor Rigoli è servita per illustrare i tamponi rapidi, un nuovo sistema brevettato in Corea che il Veneto sta sperimentando per ottenere risultati sempre più rapidi. «Abbiamo testato mille tamponi rapidi e su mille solo uno ha dato come esito un falso positivo che, invece, era negativo. Il tampone rapido va alla ricerca diretta del virus, il tampone viene successivamente stemperato con delle goccioline in una saponetta. Se il virus c'è si attacca e crea una banda rossa» ha spiegato il dottor Rigoli. Un giornalista si è sottoposto al test in diretta ed è risultato negativo dopo soli due minuti di tempo. E' un test di screening, chi risulta positivo viene sottoposto subito a nuovi test di verifica. Anche le persone tornate in Veneto dal Kosovo sono stati sottoposti a questi test. Oltre a Treviso lo si sta sperimentando anche in provincia di Vicenza. Nelle prossime settimane contiamo di inserirlo nel Piano di sanità pubblica: «I test rapidi ci danno una diagnostica rapida a tappeto dei possibili casi postivi, stiamo pensando di utilizzarli nei pronto soccorso del Veneto. «Se avessimo avuto questo sistema a febbraio saremmo andati a cento all'ora e avremmo potuto isolare per tempo decine di focolai» ha precisato Zaia. Il costo dei tamponi rapidi è di 12 euro, sei in meno rispetto a un normale test del tampone. Quando un tampone rapido è positivo va obbligatoriamente fatto l'approfondimento in Biologia molecolare per accertare l'effettiva positività del paziente. Potrà essere usato anche dalle aziende per controllare i lavoratori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video del punto stampa