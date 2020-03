Locali pubblici, teatri e cinema aperti ma con posti limitati. Discoteche chiuse

«Aprire le chiese, che peraltro sono già aperte, ma poter celebrare le messe, assegnando i posti, in modo da mantenere la distanza tra fedele e fedele». E' questa una delle richieste che il presidente del Veneto Luca Zaia al governo. E non solo, Zaia chiede anche di «tenere aperti i luoghi di aggregazione per dare un segnale, quindi bar e ristoranti aperti ma per il solo servizio al tavolo e mantenendo le distanze di sicurezza", così come i cinema e i centri commerciali, mentre "deve rimanere la chiusura delle discoteche».