"Corsa contro la fame": allo Stadio Quaggia studenti insieme contro la malnutrizione

Nella mattinata di giovedì i campi del Mogliano Rugby hanno ospitato l’annuale “corsa contro la fame” organizzata per formare, sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi sul tema della fame e della malnutrizione. Si tratta di un progetto globale che, in 30 Paesi del mondo, annualmente coinvolge 2.000 scuole e 500.000 studenti. Nei campi di Via Colelli erano presenti i ragazzi delle prime medie A, B, C, D, E, F, della scuola Rita Levi Montalcini di Via Gagliardi, accompagnati dalle professoresse Mirta Michieletto, Martina Ronchin, Sonia Fenso e coordinati dalla professoressa Katia Pettenò. “Siamo contenti di aver potuto ospitare questo evento", dichiara il Presidente del Mogliano Rugby 1969 Maurizio Piccin, "perché in armonia con la nostra sensibilità personale e perfettamente coerente con una attività di sensibilizzazione che abbiamo avviato anche nella nostra zocietà, con la collaborazione del nostro sponsor Farmacie alla Marca e dell'Università degli Studi di Padova”.