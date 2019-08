"Solo per il bene", al via i percorsi di formazione per colf e badanti

Grazie all'aggiudicazione del bando Domina incontra le Famiglie 2019 il Punto Domina Solo per il Bene diretto da Cristiano Viotto continua i progetti formativi per colf e badanti. Oggi chi svolge questi delicati mestieri deve dimostrare capacità e competenze, ma soprattutto possedere attestati in grado di garantire la propria professionalità tra le mura domestiche, a contatto con bambini o nella cura degli anziani.

Il corso avrà una durata di 64 ore suddivise in incontri pianificati, presso la sede di via Maggiore 175 a Cessalto. Docenti esperti e selezionati, la cui idoneità è stata verificata dall'ente finanziatore accompagneranno un minimo di 15, un massimo di 25 persone in un percorso di formazione che le porterà (se in possesso del requisito dei 12 mesi di assunzione, anche non continuativa , in questo campo e negli ultimi 36 mesi) alla certificazione e all'iscrizione all'Albo nazionale di Domina, da cui si potrà attingere per l'assunzione di assistenti famigliari, collaboratori domestici e baby-sitter. Chi si accosta a queste professioni per la prima volta, o non ha maturato i termini del requisito , dopo la frequenza avrà diritto ad un attestato di partecipazione.