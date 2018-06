Corsi estivi per bambini e ragazzi all'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’estate è teatro per l’accademia Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, grazie ai Summer Camp che iniziano lunedì 11 giugno e proseguono fino a venerdì 3 agosto. Si tratta di quattro laboratori estivi (“Dieciperdieci”, “Giocateatro”, “Summer Theatre” e “Acting Camp”) a numero chiuso, pensati per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, divisi in base all’età, che prevedono teatro, ma anche attività artistiche e creative per i più piccoli e pratica teatrale per i più grandi. Dall’11 al 22 giugno arriva la novità dell’estate 2018, ossia il “Dieciperdieci”, un breve laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni (Squadra Rossa) e dagli 8 agli 11 anni (Squadra Blu), nato per andare incontro alle esigenze di quei genitori che preferiscono attivare i laboratori teatrali già dalla fine dell’anno scolastico.

Il laboratorio prevede un percorso giornaliero, dalle 8.00 alle 12.30 dedicato ogni giorno a una storia e a un protagonista diverso. “Giocateatro” (dai 6 ai 10 anni) e “Summer Theatre” (dagli 11 ai 14 anni) sono altri due laboratori che iniziano lunedì 25 giugno fino al 3 agosto, a cadenza settimanale dal lunedì al venerdì per un totale di sei settimane. “Giocateatro” prevede il mattino dedicato al teatro e il pomeriggio dedicato ad attività artistiche e creative quali scultura, pittura e fotografia. “Summer Theatre” prevede il mattino sempre dedicato al teatro, mentre cambiano le attività artistiche e creative proposte nel pomeriggio, che sono danza, musica e fotografia. L’impostazione dei tre percorsi è di tipo ludico, utilizzando gli esercizi e i giochi teatrali (secondo il famoso metodo di Viola Spolin) per permettere agli allievi di conoscere e scoprire le proprie capacità e possibilità, per migliorare il concetto di lavoro di gruppo e di autodisciplina, per migliorare la proprietà di linguaggio e lo sviluppo armonico della gestualità, tenendo come assoluta priorità il divertimento e il piacere di stare in gruppo, senza sviluppare né spirito competitivo né ansie da performance.

Nonostante l’impostazione di “Dieciperdieci” sia simile alle formule “Giocateatro” e “Summer Theatre”, si differenzia da questi ultimi per il percorso sviluppato su 10 giorni predefiniti e per l’età dei partecipanti, anziché sul termine dei 5 giorni e sulle diverse fasce d’età. “Acting Camp” (dai15 ai 18 anni) è invece la proposta studiata per i più grandi che prevede una settimana di lavoro intensivo, con lezioni ed esercizi tipici della didattica che contraddistingue l’accademia Da Ponte. Dal 18 al 22 giugno si lavorerà su “La dodicesima notte”, mentre dal 30 luglio al 3 agosto su “La tempesta” di William Shakespeare, con i registi e gli attori delle principali produzioni dell’Accademia vittoriese. Per maggiori informazioni, costi e iscrizioni: www.accademiadaponte.it/summer-camp