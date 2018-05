Treviso: al via i corsi gratuiti per migranti promossi dalla Cgil

TREVISO Il dipartimento immigrazione della Cgil di Treviso ha iniziato un ciclo di formazione gratuiti per i richiedenti asilo che stanno per ottenere lo status di rifugiato. “Questo al fine di prevenire quello che spesso capita - spiega Nicola Atalmi della segreteria provinciale Cgil di Treviso -: una volta ottenuto il permesso spesso queste persone sono abbandonate a se stesse, incontrando situazioni di vita precaria.

Centrati su tre tematiche, questi incontri mirano a fornire informazioni per renderli più autonomi possibile - continua Atalmi insieme a Lai Abdoulaye Ndiaye -, parliamo di diritti e doveri del lavoro, l’importanza del contratto per evitare il lavoro nero, affrontiamo la questione della sicurezza sul lavoro, rilasciando inoltre un attestato di partecipazione valido per l’assunzione, e in collaborazione con il Sunia diamo un orientamento alle soluzioni abitative. Oltre al lavoro, infatti, il loro altro grande bisogno è la casa. In altre parole - conclude Atalmi - cerchiamo di fare in modo che chi ottiene lo status di rifugiato sia subito nelle condizioni di essere autonomo e potersi meglio integrare nella nostra società senza incorrere in rischi legati alla povertà e alla precarietà di vita”.