Boom di richieste per il corso di assistente di studio odontoiatrico: anticipata la 2^ edizione

Boom di richieste per il corso Aso – assistente studio odontoiatrico: il Centro di formazione professionale dell’Istituto Leonardo Da Vinci – Accademia del benessere lancia la seconda edizione. In netto anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, l’Istituto ha deciso di assecondare le numerose richieste avviando un nuovo percorso formativo già a marzo. Sabato 22 febbraio alle 10 in via Fonderia 43 a Treviso saranno date tutte le indicazioni e le informazioni, con una mattinata di presentazione della proposta formativa. La prima edizione aveva preso il via a ottobre, riscuotendo da subito un grande interesse. L’intenzione della direzione del Centro era quella di proporre una seconda edizione a ottobre 2020, ma considerate le richieste continue ha deciso di anticipare i tempi e di prevedere per quest’anno l’avvio di ben due percorsi: uno a marzo e uno in autunno.

Una professione in forte ascesa, quella dell’assistente odontoiatrico, ma per la quale fino a pochi mesi fa non era stata creata una formazione specifica, benchè norme regionali l’avessero prevista già da diversi anni. Il Centro di Formazione Professionale Leonardo Da Vinci, istituto accreditato dalla Regione, dallo scorso anno ha colmato il vuoto formativo con un corso da 700 ore complessive spalmate nei fine settimana. Le adesioni sono arrivate numerose dalla provincia di Treviso, sì, ma anche dal Bellunese dove l’ente ha una sede attiva. “Siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto dalla Regione il via libera per questa nuovo percorso di studi fortemente rivolto al mondo del lavoro – spiega il coordinatore, David De Pra -. La proposta è rivolta a chi vuole intraprendere questa professione e anche a chi la pratica già. Da qualche tempo, infatti, la formazione è diventata obbligatoria e gli studi dentistici devono adeguarsi permettendo al personale di formarsi”

LA PROFESSIONE - L’Aso è un operatore di interesse sanitario presente negli studi odontoiatrici con diversi compiti. Si occupa infatti dell’assistenza all’odontoiatra e agli altri professionisti dello studio durante le visite e le operazioni ai pazienti, predispone e si prende cura degli strumenti di lavoro, accoglie gli ospiti e ha anche compiti relativi alla segreteria e al rapporto con i fornitori. Insomma, una figura indispensabile in ogni studio dentistico, ma che fino a poco tempo fa veniva formata dallo stesso professionista.

LE COMPETENZE - L’Assistenza di studio odontoiatrico, dunque, per svolgere al meglio il suo compito deve avere competenze che spaziano dalla clinica alla strumentazione, dalla gestione delle relazioni all’amministrazione. Per questo il corso prevede ore di lezione frontale in classe, per le basi teoriche della professione, ma anche esperienze di tirocinio che mettono la persona direttamente a contatto con il mondo del lavoro.

LE OPPORTUNITA’ - Il mondo del lavoro attende l’immissione nel mercato di professionisti formati. Sì, perché gli studi odontoiatrici da tempo lamentano la carenza di assistenti e la difficoltà di trovare e assumere personale formato e adeguato alla mansione.