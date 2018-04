Treviso, a Santa Bona un corso di autodifesa per donne e anziani

TREVISO L'associazione "Quartieri vivi e attivi" organizza un corso di autodifesa dedicata a donne e anziani. Gli incontri, della durata di circa un'ora e mezza, si svolgeranno presso l'area del parco "Uccio", con ritrovo nel parcheggio antistante alla casa di riposo di Santa Bona. Il primo incontro è fissato per sabato prossimo, 21 aprile, a partire dalle ore 15. Le successive lezioni si svolgeranno il 28 aprile, il 5 e il 12 di maggio. Oltre alle principali tecniche di autodifesa i partecipanti saranno supportati da un ispettore capo della polizia che curerà l'aspetto tecnico-fisico a quello dell'analisi psicologica della situazione di rischio, mirata ad evitare il trovarsi in situazioni di pericolo non previste in quanto non immaginate e prevedibili.

L'aspetto psicologico è di fondamentale importanza, sia nell'evitare situazioni di disagio, sia nell'affrontarla con la massima lucidità possibile, qualora l'evento criminale si concretizzi. Gli incontri saranno tenuti all'aperto, sulla strada, per simulare il più realmente possibile gli episodi di eventuali aggressioni nei luoghi di tutti i giorni.