Over 55 a lezione di informatica grazie ai corsi promossi dal Comune

Un progetto di alfabetizzazione digitale ideato per gli “over 55” del territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito del bando “Invecchiamento attivo”, promosso dalla Regione Veneto.

A tal proposito, l’associazione di volontariato "Solo per il bene" di Cessalto ha richiesto ed ottenuto un contributo regionale di 12.584 euro per finanziare l’organizzazione di alcuni corsi per l’apprendimento dei rudimenti di utilizzo di pc e tablet. Il Comune di Oderzo – insieme a quello di Salgareda – ha aderito al progetto, in via di attivazione, con l’impegno di collaborare alla promozione dello stesso oltre che alla selezione dei partecipanti residenti nel proprio territorio. «In un’ottica di inclusione sociale, l’obiettivo – precisa la sindaca, con delega al Sociale, Maria Scardellato – è fornire agli interessati, anche disabili, una formazione digitale di base attraverso l’utilizzo di dispositivi multimediali, divenuti ormai strumenti di partecipazione della vita glocal, locale e globale insieme». Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione delle candidature, oltre al programma ed al calendario dei corsi, saranno disponibili sul sito www.comune.oderzo.tv.it.