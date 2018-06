La storia di Khalid: da ambulante a saldatore, benefattrice gli paga il corso

FONTE Frequenta il corso saldatura, uno dei corsi serali per adulti proposti dal Centro di formazione Opera Monte Grappa (Cfp) di Fonte e dopo poche settimane trova lavoro. La bella storia coinvolge Khalid B., 21 anni, marocchino, residente a Farra di Soligo. A raccontarlo è Enrica Soldera, una benefattrice che si è fatta carico di pagargli il corso. «Questa è la dimostrazione che è bastato veramente poco per offrire una possibilità ad un ragazzo che già da alcuni anni viveva un po' ai margini facendo l'ambulante – racconta Enrica -. Ora sta lavorando in una ditta di Oderzo con un contratto fino ad agosto. Non è molto ma è comunque un grande inizio per lui. L’ho già segnalato per fare un colloquio presso un'altra ditta più vicina al suo luogo di residenza. Insomma la chance a cui aspiravo per lui si sta concretizzando».

«E’ la dimostrazione pratica che se ci si impegna tutti insieme a mettere al centro l’uomo e la sua dignità i risultati si ottengono – aggiunge il presidente del Cfp don Paolo Magoga –. Le collaborazioni per i corsi serali che stiamo attuando con aziende, associazioni e privati – stanno trovando una risposta positiva grazie alla nostra scuola che si avvale di docenti preparati e di aule didattiche attrezzate». Per info sui corsi serali per adulti basta consultare il sito web della scuola www.cfpfonte.it.