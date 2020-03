Cortinametraggio: in concorso anche la trevigiana Gonnella insieme a Miriam Leone

La trevigiana Alessandra Gonnella è in concorso a Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 andrà online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.

Il suo cortometraggio si intitola "A Cup of Coffee with Marilyn". Nel 1956, una giovane Oriana Fallaci viene mandata in America per un’inchiesta su Hollywood. Vuole intervistare Marilyn Monroe usando tutta la tenacia e l’irriverenza che la contraddistinguono. La sfida non porta i risultati sperati ma questo non le impedirà di diventare la più grande giornalista italiana conosciuta nel mondo. Nel cast Miriam Leone nel ruolo della Fallaci affiancata da Sam Hoare, Marco Gambino, Jamie Wilkes, Giulietta Vainer Levi, Antonio Mancino, Paul Davis. Le musiche sono di Francesca Michielin.

Classe 1995, Alessandra Gonella nasce a Montebelluna. A 19 anni si trasferisce da Venezia a Londra, dove si diploma alla MET Film School e alla National Film and Television School. Lavora in numerose produzioni, dai cortometraggi ai lungometraggi, alle fiction, nel reparto produzione e ha sempre perseguito i suoi progetti personali. A 21 anni torna a Venezia per girare un film drammatico di guerra di 30 minuti "Profumo de Venezhia", che viene proiettato al Festival del Cinema di Venezia nel 2016 ed è attualmente disponibile su Amazon Prime Video. Il film è in dialetto veneto ed è ispirato a eventi realmente accaduti durante la Resistenza nella sua città natale. A 23 anni scrive e dirige "Il gioco del silenzio" commissionato dalla città di Monselice riguardo a eventi storici accaduti durante la guerra. A 24 anni completa la produzione di "A Cup of Coffee with Marilyn", altro ambizioso corto ambientato negli anni '50 a New York, presentato alla Festa di Roma 2019 e da cui ora vorrebbe trarre una serie tv.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html piattaforma televisiva online che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery