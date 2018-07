Country sotto le stelle a sostegno dell'Advar

CASIER Dopo le doverose cerimonie di inizio e fine annata, il Rotary Club Treviso è pronto a cominciare un nuovo anno d’impegni e progetti proponendosi di coinvolgere sempre di più anche i trevigiani non soci del Club nelle sue iniziative. Così, il Club presieduto dal 1 luglio 2018 (e fino al 30 giugno 2019, secondo il calendario dell’annata rotariana) da Marina Grasso ha organizzato, per martedì 10 luglio (inizio ore 20), “Sapori Country sotto le stelle”, serata aperta al pubblico nel giardino dell’Osteria alla Pasina di Dosson di Casier.

Tre i protagonisti: la rinomata cucina di Giancarlo Pasin, che realizzerà un buffet gourmet con le sue specialità tra tradizione e creatività; la tribute band The Roardunners, con i suoi sei componenti impegnati in una carrellata di successi country-rock americani (brani dei migliori album di The Eagles, America, CSNY, Creedence CR... e molto altro), mentre beneficiario del concerto (che The Roadrunners offriranno gratuitamente) sarà ADVAR, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

Da molti anni il Rotary Club Treviso sostiene ADVAR dedicandogli l’incasso di numerose iniziative, ma le necessità dell’associazione sono sempre tante per poter garantire l’altissima qualità dei poliedrici servizi offerti ai malati e alle loro famiglie. Ed è proprio nell’ottica del “servizio” che accomuna le due associazioni che la nuova annata rotariana del più grande (per numero e per età) Club Rotary della città si apre rinnovando l’impegno a sostenere una delle realtà più straordinarie del territorio condividendo una serata di musica e sapori “sotto le stelle” (in caso di maltempo, all’interno del ristorante). Per disciplinare l’ingresso sono già disponibili gli inviti, a ingresso responsabile, presso la segreteria del Rotary Club Treviso (Largo Porta Altinia 23 – tel. 348.0437010) e presso la sede dell’ADVAR (Via Fossaggera 4/c, tel. 0422 432603).