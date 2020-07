Covid, un nuovo decesso nella Marca: in isolamento quasi 400 persone

Un nuovo decesso per Coronavirus è stato registrato venerdì 17 luglio in provincia di Treviso. A perdere la vita in ospedale è stato un anziano di 96 anni con numerose patologie pregresse, ricoverato dopo essere risultato positivo al virus. Era ospite della casa di riposo Bon Bozzolla a Farra di Soligo.

Sale dunque a 327 il numero di persone che ha perso la vita nella Marca dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. I casi attualmente positivi al virus nel Trevigiano sono 78 (509 in tutto il Veneto) di cui tre nuovi scoperti venerdì 17 luglio. Si tratta di due badanti straniere, originarie della zona dei Balcani che si alternavano a casa di una coppia di anziani risultata positiva nei giorni scorsi. Il terzo caso risultato positivo nella giornata odierna è invece un cittadino italiano. Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare. Nella sola provincia di Treviso sono 377, mentre in tutto il Veneto la cifra ha raggiunto quota 1617. Restano 3, infine, le persone Covid-positive ricoverate in area non critica all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.