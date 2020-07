Torna con il Covid dal Kosovo, sei familiari finiscono in isolamento

Sei nuovi casi positivi al Coronavirus nella Marca martedì 14 luglio. Sono tutti legati alla 68enne kosovara ancora ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello di Treviso. Sono i familiari della donna: marito, figlio, nuora, due nipoti e una cognata. Tutti asintomatici ma infettati dopo il rientro in Veneto della donna a conferma del fatto che il ceppo di Coronavirus presente all'estero è ancora molto più contagioso rispetto a quello presente oggi in Veneto. I familiari della donna sono stati messi in quarantena domiciliare. Dalle prime indagini condotte dall'Ulss 2 nessuno di loro aveva viaggiato in Kosovo o avuto contatti con altre persone rientrate di recente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.