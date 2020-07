Positivo al virus va a nuotare in piscina: tamponi a personale e iscritti

Aveva trascorso una delle ultime domeniche di giugno alle piscine comunali di Valdobbiadene ma, pochi giorni più tardi, è risultato positivo al Coronavirus e quella giornata in acqua ha fatto scattare il protocollo di sicurezza e i tamponi per i dipendenti e i cittadini presenti in vasca.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i risultati dei test arriveranno nella giornata di oggi, martedì 7 luglio. Solo allora si saprà se il positivo avrà contagiato qualche altra persona andando a nuotare in vasca senza saper di aver contratto il virus. L'uomo è un 40enne impiegato presso la Cementi Rossi di Pederobba. Per la nota azienda non è scattato nessun protocollo di sicurezza però dal momento che il 40enne era assente dal lavoro già da alcuni giorni. Mal di gola persistente e qualche linea di febbre lo avevano convinto nei giorni scorsi a farsi visitare dal medico che gli aveva consigliato di sottoporsi al test del tampone a cui è risultato positivo nella giornata di venerdì 3 luglio. Sabato i medici del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 2 si sono recati alle piscine comunali di Valdobbiadene e, risalendo all'elenco di persone presenti in vasca la domenica in cui era arrivato il positivo hanno predisposto il piano di tamponi. Una ventina le persone contattate dall'Ulss 2 e sottoposte al test. Chi ha avuto contatti con il 40enne è stato messo subito in isolamento fiduciario. I sintomi sono piuttosto lievi quindi c'è una probabilità molto bassa che nuotatori e personale della piscina siano stati infettati. Il 40enne resterà in isolamento per due settimane. La speranza è che tutti gli esiti dei tamponi possano dare esito negativo nelle prossime ore, evitando così un nuovo aumento dei casi positivi in provincia.