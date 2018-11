Cesare Cremonini regala alla Zoppas Arena una notte sold out

E' stata inaugurata con una serata completamente sold out la stagione di concerti 2018-2019 della Zoppas Arena di Conegliano. Il tour di Cesare Cremonini è arrivato nella città del Cima martedì 13 novembre.

Oltre cinquemila i presenti per uno show che ha confermato l'artista bolognese come una delle voci più interessanti e profonde del pop italiano contemporaneo. Prima del concerto, Cremonini è stato accolto dietro le quinte da Valeria Arzenton, socio di Zed, e dal sindaco di Conegliano Fabio Chies, che ha fatto omaggio all’artista di una bottiglia di Prosecco, simbolo del territorio. L’incontro è stato occasione anche per fare un bilancio sul passato e sul futuro della Zoppas Arena. Da 10 anni ormai Zed si occupa dell'organizzazione degli eventi musicali della Zoppas Arena dove, dal 2008 a oggi, oltre 450.000 spettatori hanno partecipato ad eventi e concerti. «Conegliano, sia come posizione geografica e quindi come bacino d’utenza rappresenta per noi una località strategica e non è un caso che si sia accreditata velocemente nel circuito italiano delle strutture idonee ad ospitare i grandi tour - commentano gli organizzatori del concerto - Si tratta di un percorso di costante crescita e stiamo puntando ad ospitare sempre più artisti e gruppi internazionali». La nuova partnership con Ticketmaster, biglietteria leader mondiale, che da ottobre si è affiliata al gruppo e quindi alle strutture in cui vengono realizzati gli spettacoli, sarà uno dei nuovi elementi chiave del presente e del futuro. Il sodalizio con il Comune di Conegliano ha quindi una prospettiva sempre più longeva e strutturata. Dopo la serata in compagnia di Cremonini, alla Zoppas Arena arriveranno nei prossimi mesi i Negramaro, giovedì 21 febbraio e Fedez nella serata di domenica 14 aprile.