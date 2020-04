Coronavirus, la Prefettura: «Pronti ad aumentare i controlli»

Si è tenuta in queste ore in Prefettura a Treviso una nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza legata al contrasto dei possibili crimini nel territorio in questo periodo di emergenza sanitaria.

Le attività di controllo delle forze dell'ordine verranno intensificate nei prossimi giorni, con particolare attenzione a possibili infiltrazioni criminali nelle fasi esecutive degli appalti pubblici in corso o della distribuzione delle risorse pubbliche stanziate per l'emergenza a favore dei cittadini. Nel frattempo la Prefettura ha inviato ai sindaci della provincia di Treviso, al presidente della Camera di Commercio e ai sindacati una serie di circolari chiedendo la collaborazione di tutti per monitorare possibili situazioni di famiglie in difficoltà o di attività e settori economici in crisi a causa dell'emergenza sanitaria in corso. L'intento è quello di favorire il prima possibile la ripresa economica e produttiva. Proprio su questo aspetto il Prefetto ha voluto contattare anche le principali banche della provincia per garantire al massimo l'accesso al credito legale.