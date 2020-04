Tragedia di Ciano, per l'autopsia la piccola Alejisa è affogata

Annegamento. Questo l' esito della autopsia sulla morte della piccola Alejisa Halim, tragicamente scomparsa nel pomeriggio di domenica scorsa. Secondo patologo incaricato dalla Procura di Treviso Alberto Furlanetto la piccola è deceduta dopo qualche minuto, asfissiata dalle acque del canale Brentella in cui è caduta mentre si stava sporgendo. Il corpo sarebbe rimasto in acqua giusto qualche minuto, il tempo necessario per il percorso tra quando è caduta in acqua e l'essere ripescata, ormai senza vita, da un passante che ha assisto alla scena. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo d'inchiesta in cui sono stati iscritti i nomi delle madre e dei nonni della piccola, che hanno assistito impotenti alla scena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime ricostruzioni l'annegamento sarebbe avvenuto domenica 5 aprile, intorno alle 13. La piccola stava giocando in giardino con la sorella di circa tre anni quando, per cause in corso di accertamento, è finita nelle acque del canale Brentella, in via Giovanni Fantini, non distante dal ristorante "Casa Brusada": la piccola, trascinata dalla corrente per oltre 300 metri, è morta annegata. Riportata a riva da un residente che si è tuffato per portarla a riva, la bambina è stata soccorsa poi dagli infermieri del Suem 118, giunti sul posto con elicottero, ambulanza e automedica. Per la bimba, di origini macedoni, non c'è stato nulla da fare: gli operatori del Suem non hanno potuto far altro che certificarne il decesso. Il dramma si è consumato nel giardino di un'abitazione che si affaccia con un lato proprio sul canale: un breve tratto è sprovvisto di recinzione ed è qui che la piccola, in giardino con l'altra sorella, è caduta in acqua, in quel tratto non particolarmente profonda. Un uomo, residente dall'altro lato del canale, ha assistito alla scena e ha urlato per dare l'allarme.“