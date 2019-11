Esenzione dell'addizionale Irpef per 1200 cittadini di Crocetta del Montello

In applicazione ad un protocollo d‘intesa siglato nelle scorso giugno tra il Comune di Crocetta del Montello e le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, con il prossimo anno viene introdotta una soglia di esenzione nell'applicazione della Addizionale Irpef. Ad avvantaggiarsene saranno circa 1200 cittadini il cui reddito non supera i 10.000 euro, sul quale finora veniva applicata la aliquota dello 0,50 per cento. Il minor introito viene tuttavia compensato dall'aumento del monte redditi avvenuto dal 2016 ad oggi. L’addizionale Irpef ha mediamente un valore di di 475.000 euro.