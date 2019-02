Palestra comunale e parco di via De Gasperi: lavori al via a Crocetta

L’amministrazione comunale di Crocetta del Montello ha avviato, ad inizio febbraio, alcuni lavori pubblici previsti nel piano triennale. Nella palestra di via Brentellona, dopo aver ultimato i lavori per l’efficentamento energetico pari a 720mila euro, è iniziata la demolizione dell’esistente per procedere al totale rifacimento degli spogliatoi e dell’impianto idrico e sanitario, con realizzazione di nuove docce e bagni interni, anche per disabili. Il costo dell’opera è di 117mila euro, a fronte di un finanziamento richiesto ed ottenuto dalla Regione Veneto di 82mila euro. Con ciò, la palestra comunale si presenterà del tutto rinnovata e in grado di soddisfare in pieno le esigenze delle squadre che in essa operano sia a livello agonistico che amatoriale.

«L’amministrazione comunale -si legge in una nota- si scusa con le associazioni che utilizzano la struttura per il disagio loro derivante in questo periodo e le ringrazia per la collaborazione sempre dimostrata: ultimati i lavori (verso la fine di marzo), la loro pazienza sarà ampiamente compensata».