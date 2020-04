Virus, a Crocetta del Montello è solidarietà alimentare: donato il pranzo ai bisognosi

Il Comune di Crocetta del Montello non si perde d'animo e, grazie ad aziende e privati, dà aiuto alle persone più in difficoltà durante questo momento legato al Coronavirus. «Vogliamo rendere partecipi i nostri cittadini - fa sapere il Comune - della generosa iniziativa di alcuni ristoratori e fornitori della zona grazie ai quali, martedì a pranzo, alcune famiglie di concittadini hanno potuto avere il pasto pronto visto che sono state preparate da loro circa 50 porzioni di insalata di riso».

«Nello specifico si tratta di: Lorenzo Martignago de “Il Re della Cantina” di Crocetta del Montello, Manuel Gatto dell’Osteria Ristorante “Ai Galli” di Caselle di Altivole e Luca De Marchi del "Osteria da Caramea" di Caerano di San Marco. Oltre a Claudio Mongelli titolare della “Ca’ Foresto s.r.l.” di Caerano di San Marco, Marco Bandiera titolare di “MB Wear” di Coste di Maser, “Marchi S.p.a. di Romano d’Ezzelino, “Pe.Ba. Matic snc” di Maser e "Virinnova Srl" di Pederobba che hanno lavorato per la buona riuscita dell’idea - continua l Comune - Inevitabile poi il ringraziamento anche i nostri sempre disponibili volontari della protezione civile e le Addette all'Assistenza che si sono occupati della distribuzione dei pasti. In questo periodo delicato, che sta accrescendo lo stato di bisogno di molti concittadini, esprimiamo quindi tutta la nostra gratitudine per la sensibilità, generosità e solidarietà mostrata da queste persone!».