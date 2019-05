A Nogarè di Crocetta del Montello arrivato il nuovo medico di base

Finalmente anche il centro di Nogarè può beneficiare del servizio di un medico di base: dallo scorso mese di febbraio, la dottoressa Sara Girardi ha aperto l’ambulatorio nell’edificio dell’ex Scuola Elementare, che ora ha assunto una funzione più direttamente fruibile dai cittadini, anche per essere divenuto, per la restante parte, la “Casa delle Associazioni”. Oltre alle associazioni già presenti, numerose sono quelle che chiedono di essere ospitate per avere una sede dignitosa e funzionale alla attività che svolgono, potendo disporre, tra l’altro, di servizio internet e spazi per riunioni. Con forte determinazione, i sindaco Marianella Tormena si è adoperata affinché questa struttura rimanesse patrimonio e riferimento dei cittadini nogaresi e non finisse in mani “esterne” con destinazione incerta magari condizionando lo sviluppo del paese.