Cede il soffitto della pensilina, calcinacci sul binario della stazione dei treni

Tragedia sfiorata al binario 1 della stazione dei treni di Treviso Centrale. Mercoledì 27 maggio, pochi minuti prima delle 17, un pezzo di soffitto della pensilina si è staccato ed è caduto a terra, poco distante da dove si trovavano alcuni passeggeri.

Nessuna persona è rimasta ferita ma se il crollo fosse avvenuto in un normale pomeriggio feriale prima del lockdown i calcinacci avrebbero rischiato di colpire di sicuro qualche viaggiatore visto che il binario 1 della stazione era sempre molto affollato, soprattutto verso le 17, orario di ritorno per molti lavoratori. Gli agenti della Polfer di Treviso sono intervenuti per i rilievi del caso non appena hanno sentito i calcinacci cadere a terra. Temendo nuovi possibili crolli, è stato decisa la chiusura del binario in via precauzionale mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso. Vietato il transito a piedi lungo tutto il binario 1. Fino alla mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, i calcinacci erano rimasti per terra. In mattinata sono stati rimossi e sono iniziate le prime operazioni di messa in sicurezza dell'area.