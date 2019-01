Il Liceo Da Vinci internazionale nel segno della musica: in arrivo cento studenti australiani

Appuntamento internazionale per il Liceo scientifico “Da Vinci” di Treviso che martedì 22 giugno prossimo accoglierà i giovani talenti australiani della West of Divide High School per una mattinata di musica e incontro fra culture. Due le formazioni d’oltreoceano che si esibiranno con quasi cento ragazzi impegnati: West of Divide Vocal Ensemble e la West of Divide Wind Ensemble. È un’occasione che il prestigioso istituto trevigiano ha colto con entusiasmo, avendo visto quest’anno la nascita al suo interno di un gruppo musicale, che va ad affiancarsi a quelli teatrali, di più lunga e affermata tradizione.

West of the Divide Wind and Vocal Ensemble, al quarto tour internazionale, si esibirà in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane e croate. Si tratta di una realtà assolutamente unica e fuori dal comune che seleziona musicisti e cantanti da tutto il Nuovo Galles del Sud, li forma singolarmente e li riunisce per un campo di prova di una settimana, la loro unica opportunità di suonare insieme prima di andare all'estero. “L'ensemble è nata proprio per mostrare al mondo i talenti musicali che si formano al di fuori del bacino metropolitano di Sydney- dichiara il direttore musicale Di Hall - e per dare ai ragazzi un'opportunità che altrimenti non avrebbero. Sono sempre molto colpita dalla dedizione dimostrata dagli studenti nell'imparare i pezzi da soli e dall’impegno a raggiungere gli obiettivi prefissati: mi emoziona vedere come tutto quello che fanno si armonizzi come in un sogno".

La musica, dunque si dimostra ancora una volta ponte che unisce territori lontani e culture diverse; proprio questa volontà di creare legami e condividere esperienze porta a Treviso la delegazione australiana dopo i tour di grande successo che li hanno già visti protagonisti in Austria, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.